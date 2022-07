Simaria publica reflexão em rede social - Reprodução / Instagram

Publicado 30/07/2022 09:58

Rio - Simaria, de 40 anos, voltou deixar os fãs com a pulga atrás da orelha ao publicar um reflexão em seu Twitter na noite desta sexta-feira. Em meio à crise com Simone, a coleguinha deu alguns conselhos para os internautas. "Pense menos, viva mais", começou ela.

Em seguida, a sertaneja escreveu: "Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode". E não parou por aí. Simaria ainda citou a escritora Maya Angelou. “Nós somos mais parecidos do que somos diferentes", destacou.

A cantora está afastada dos palcos desde junho para cuidar da saúde e, em entrevistas recentes, a artista declarou que se sentia controlada por Simone, que a impedia de agir com autenticidade. Outra atitude da cantora que chamou a atenção dos seguidores foi que, além de parar de seguir a irmã, Simaria foi radical ao excluir todas as pessoas que seguia no Instagram.