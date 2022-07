Kevinho - Reprodução Internet

Publicado 30/07/2022 09:14 | Atualizado 30/07/2022 10:06

Rio - Kevinho, de 23 anos, fará uma cirurgia no tornozelo esquerdo neste fim de semana, após romper tendão de Aquiles durante em uma partida de futebol entre amigos, na noite de quinta feira (28) . Através do Instagram Stories, na noite desta sexta-feira, o cantor ainda informou que, depois e de se submeter ao procedimento, terá algumas limitações em seus shows.

"Até a recuperação total, vou ter que fazer shows sentado numa cadeira e de muletas pelos próximos dois meses", disse ele, que, logo em seguida, agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido dos fãs.

A assessoria de comunicação do artista deu mais detalhes sobre a volta dele aos palcos. "O cantor, após a cirurgia, deverá permanecer apenas em repouso relativo até 5 de agosto. Após esse período, estará liberado para retornar com suas atividades profissionais. Os shows a partir do dia 6 de agosto, em Porto Alegre, e sua tour para a Europa acontecerão normalmente, com Kevinho usando apenas o 'Robofoot' para imobilizar sua perna esquerda até a cicatrização total", diz o comunicado.