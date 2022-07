Laís Caldas - Reprodução

Publicado 29/07/2022 21:01

Rio - Laís Caldas anunciou que está prestes a retomar sua carreira como dermatologista. Em breve, a ex-participante do "BBB 22" voltará a atender seus pacientes em consultório, como fazia antes de ingressar no reality show onde conheceu o namorado, Gustavo Marsengo. A influenciadora contou que pretende conciliar a atuação na área da saúde com seus compromissos como personalidade da internet.

"Em breve, voltarei a fazer o que mais amo, atuar na minha profissão, na dermatologia. Foram anos de estudos e muita dedicação e vou conciliar com essa nova etapa que estou vivendo", declarou ela à revista 'Caras Digital'.

Sem esconder a animação, Laís ainda falou sobre a emoção de ver os resultados dos tratamentos que faz: "Não existe nada mais gratificante do que melhorar a autoestima e a saúde das minhas pacientes, transformar vidas! Seu rosto, sua pele, é o seu cartão de visita! Cuide de você, se priorize, esse é o recado que dou para os meus pacientes. Estarei aguardando todos no meu consultório, vai ser um prazer atender vocês!", finalizou a ex-sister.