Desireé Soares e Galvão Bueno - Reprodução do Instagram

Desireé Soares e Galvão BuenoReprodução do Instagram

Publicado 30/07/2022 12:17 | Atualizado 30/07/2022 12:19

Rio - Após passar por uma cirurgia na coluna, Galvão Bueno, de 72 anos, está se recuperando bem. Esposa do narrador, Desirée Soares deu detalhes do estado de saúde do apresentador em entrevista à 'Quem', neste sábado. Ela disse que o amado já está andando e deve receber alta do Hospital Albert Ainstein, em São Paulo, nos próximos dias.

fotogaleria

"Ele está muito bem, já está andando", informou ela, que completou: O procedimento já foi realizado, Galvão está bem, se recupera no quarto e terá alta nos próximos dias".

Galvão Bueno foi submetido a uma cirurgia na coluna, na tarde desta sexta-feira. Ele possuía uma pequena fissura na L5 da coluna vertebral, que lhe acompanhava desde os tempos de jogador de basquete na adolescência. A equipe médica, então, optou por realizar o procedimento. Após a cirurgia, Galvão foi encaminhado ao quarto.

O narrador da TV Globo deu entrada na unidade de saúde na tarde da última quinta-feira para fazer um check-up geral. Ele passou por uma bateria de exames para saber como está sua saúde para cobrir a Copa do Mundo do Catar, em novembro, a 12ª de sua carreira.