Publicado 29/07/2022 17:32

Rio - Galvão Bueno foi submetido a uma cirurgia na coluna, na tarde desta sexta-feira, no Hospital Albert Ainstein, em São Paulo. O narrador, de 72 anos, possuía uma pequena fissura na L5 da coluna vertebral, que lhe acompanhava desde os tempos de jogador de basquete na adolescência. A equipe médica, então, optou por realizar o procedimento.

Após a cirurgia, Galvão foi encaminhado ao quarto e deve receber alta até o próximo domingo. O narrador vinha se queixando de dores na coluna nos últimos dias e chegou, inclusive, a fazer o "Bem, Amigos!" sentado para amenizá-las, o que não é comum.

Galvão deu entrada no Albert Ainstein na tarde da última quinta-feira passar por um check-up geral. Ele passará por uma bateria de exames para saber como está de saúde para cobrir a Copa do Mundo do Catar, em novembro, a 12ª de sua carreira.