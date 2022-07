John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 29/07/2022 16:29

Rafinha Alcântara Divulgação Rio - Pouco aproveitado no Paris Saint-Germain, Rafael Alcântara pode se transferir para o Brasil em breve. De acordo com o portal "UOL", o meia foi oferecido ao Botafogo nos últimos dias, mas o clube optou por não avançar nas negociações.

Segundo o veículo, as justificativas do Botafogo para descartarem o jogador são táticas e financeiras. O PSG, com quem Rafinha tem contrato até junho, quer cerca de 5 milhões de euros (R$ 26,5 milhões) por uma transferência em definitivo.

Além do Botafogo, o estafe de Rafinha também tem conversado com outros times do Brasil. O jogador vê com bons olhos a chance de atuar pela primeira vez no território nacional, mas ainda tem uma permanência na Europa como preferência.