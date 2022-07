Cristina Mendonça - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2022 14:40

Rio - Cristina Mendonça protagonizou mais um ensaio e mostrou seu corpo sarado. Durante os cliques, a musa do Botafogo disse que não tem problemas para falar sobre sexo. "Não pode ser tratado como tabu. Sou bem resolvida. Aliás, converso com minhas amigas e com quem eu tiver me relacionando", conta a beldade.



A gata também falou que as mulheres não precisam transar só para agradar os seus maridos ou namorados:

"Foi se o tempo que as mulheres transavam, mesmo sem vontade, com medo de que o marido traísse. Isto é machismo e não tem que existir. Se o cara tiver que trair, ele vai fazer mesmo a mulher o agradando. Se eu não tiver afim não faço e nem invento desculpas. A sinceridade tem que permear uma relação", pontua.



Apesar disso, Cristina diz que gosta de ter uma vida sexual ativa. "Porque esta era minha vontade. Acho que sexo faz bem para saúde mental e física. Até a pele fica mais bonita. Fora que queima calorias", finaliza.