Del Piage em treino na última quinta-feira (28), no Espaço LonierFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/07/2022 12:01

Rio - O volante Del Piage, do Botafogo, poderá retornar aos gramados neste sábado. O jogador, que ficou de fora da partida contra o Athletico-PR por estar em 'tratamento', segundo o clube, apareceu treinando com bola normalmente na última quinta-feira, no Espaço Lonier. Com isso, ele surge com chances de ser relacionado para o jogo contra o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Recuperado do problema que não foi divulgado pelo Botafogo, Del Piage atuou pela última vez no dia 17, quando entrou no segundo tempo da derrota para o Atlético-MG, no Nilton Santos. O jovem volante tem 11 jogos disputados no Campeonato Brasileiro deste ano pelo Glorioso. Ao todo na temporada, ele atuou em 19 partidas e possui um gol.

Além do volante, o atacante Victor Sá também surge como possível retorno ao elenco do Alvinegro. O jogador estava no processo de transição por conta de um problema nas costas, que também não foi detalhado pelo clube, e voltou aos treinos com bola na última terça-feira.