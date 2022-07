John Textor, acionista do Botafogo - Vito Silva / Botafogo

Publicado 28/07/2022 16:00

Rio - Apesar da irritação de John Textor e da dificuldade imposta pelo Godoy Cruz, o clima entre os representantes de Martín Ojeda é de otimismo em relação a um acerto com o Botafogo. De acordo com informações do portal "Mercado do Futebol", a negociação continua avançada.

Um dos agentes do atacante irá nesta quinta-feira para Mendoza, cidade-sede do Godoy Cruz, para tentar concluir a operação. O Botafogo ofertou cerca de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 31 milhões) pelo jogador, valor pedido inicialmente pelo clube argentino. Porém, o Godoy teria voltado atrás e pedido mais pelo atacante, de 23 anos.

A situação teria irritado John Textor. O acionista teria inclusive pedido para o Alvinegro desistir da operação. No entanto, o diretor de futebol, André Mazzuco, teria tentado uma cartada final para finalizar positivamente a negociação com o clube argentino.

Martín Ojeda é um dos principais destaques do Godoy Cruz, que luta contra o rebaixamento no Argentino. O Glorioso deseja sua chegada imediata para a disputa do Brasileirão, já o clube argentino deseja mantê-lo até outubro. O desejo do jogador é se transferir para o Botafogo.