Tiquinho SoaresDivulgação

Rio - O Botafogo deve avançar nos próximos dias pela contratação do atacante Tiquinho Soares, de 31 anos, que defende atualmente a equipe do Olympiacos, da Grécia. O nome do jogador é bem avaliado internamente e ganhou força nas últimas semanas.

O Olympiacos foi derrotado pelo Maccabi Haifa por 4 a 0, em casa, e deu 'adeus' ao sonho de avançar à fase de grupos da Champions League. Isso é considerado positivo para a negociação do Botafogo, que já não vê tal atrativo para o jogador presente no cenário das conversas.

Segundo apurou a reportagem do O Dia, Botafogo e Olympiacos já chegaram a um valor ideal para a transferência de Tiquinho Soares e este se encontra dentro da realidade do clube alvinegro - a quantia gira entre 1,5 milhão de euros.

Algumas negociações recentes do Glorioso viraram 'novela' e o cube não quer repetir - como foram os casos de Eran Zahavi e vem sendo com o de Martín Ojeda. A intenção é apresentar uma proposta concreta e finalizar rapidamente a contratação.

Tiquinho chegaria ao time comandado por Luís Castro e teria de brigar por uma vaga na equipe titular. Erison, com 15 gols em 2022, é o principal homem de ataque do Botafogo na atual edição do Campeonato Brasileiro.