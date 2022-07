Eduardo celebra estreia pelo Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/07/2022 14:33

Rio - Um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Athletico-PR, no último sábado, pela Série A, o meia Eduardo celebrou nesta quinta-feira (28) a sua estreia pelo Alvinegro. Em entrevista coletiva, o meio-campista, de 32 anos, comentou sobre a rápida adaptação após deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"É um pouco difícil a adaptação logo de início, ainda preciso de tempo para conhecer todos os jogadores, saber onde o jogador está, o movimento dele. Mas acredito que, para o início, foi muito bom este primeiro jogo. É daí para cima (risos), disse Eduardo em entrevista coletiva.

Além da adaptação, Eduardo foi questionado sobre o entrosamento com os jogadores do Botafogo. Em dado momento, o atleta citou a nova parceria com Lucas Fernandes, que também atua no meio-campo alvinegro.

"O Lucas é um jogador bem participativo, eu também sou. Como ele também faz o 10, a gente pode sempre estar trocando. Uma hora ele ataca, eu defendo. Ou mesmo o Tchê Tchê pode sair e a gente segura como dois volantes. A minha característica é essa. Fazer tanto volante como meia e também chegar à frente para preencher espaços no ataque", afirmou Eduardo.

No próximo sábado (30), o Botafogo enfrenta o Corinthians, às 19h, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Alvinegro ocupa a 11ª e soma 24 pontos.