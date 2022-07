Kawan Thomaz, zagueiro do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 28/07/2022 16:08

Rio - O zagueiro Kawan Thomaz, do Botafogo, vem sido presença constante nos treinos da equipe sub-23 e do profissional do Glorioso. Em entrevista ao portal "LANCE!", o defensor comentou sobre seu rodízio entre as equipes do Alvinegro, e destacou a importância do técnico Luís Castro em seu desenvolvimento como jogador.

"Para mim está sendo excelente esse rodízio. O professor Luís Castro tem conversado comigo e ele me diz que quando ele não for me usar, acha melhor para a minha formação descer para jogar e ganhar ritmo de jogo. É um cara que respeito muito e que sempre me dá moral e confiança. Independente da categoria que eu estiver sempre será uma honra vestir a camisa do Glorioso", disse o zagueiro.

Kawan fez sua estreia na equipe B do Botafogo na última sexta-feira (22), na vitória sobre o Naútico. O jogador, que chegou a defender a equipe Sub-20, comentou sobre como foi sua adaptação e seu primeiro jogo pelo Brasileirão de Aspirantes.

"Vejo minha estreia no Sub-23 como tranquila. Eu estava treinando com os profissionais e por isso me senti muito confiante para a partida. Além de ter trabalhado com alguns do elenco e até mesmo da comissão técnica. O Lúcio Flávio é um cara que passa confiança para o elenco e eu já havia treinado com ele durante o carioca pelo profissional. Graças a Deus na minha estreia saímos com os 3 pontos", finalizou Kawan Thomaz.