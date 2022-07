Lucas Mezenga no vestiário antes de ser titular na partida contra o Athletico-PR - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Lucas Mezenga no vestiário antes de ser titular na partida contra o Athletico-PRFoto: Vitor Silva/Botafogo

28/07/2022

Rio - O zagueiro Lucas Mezenga não teve um bom início de temporada no Botafogo. Em março, teve um diagnóstico de trombose e, em seguida, sofreu queda para o time B. No entanto, o jovem de 20 anos, que não acreditava em sua superação a curto prazo, ganhou lugar no meio dos titulares na vitória do Glorioso sobre o Athletico-PR, no último sábado, e voltou a ter confiança na carreira e na vida pessoal.

"Nem eu esperava (voltar ao time). Passei por um momento muito difícil, não estava mentalmente bem. Tentei não deixar abalar tanto, continuei trabalhando sério. Meu trabalho foi para voltar ao time principal e recuperar o espaço. Tive que voltar do zero, porque saí do elenco principal. Tive a oportunidade e tentei dar o meu melhor", disse Mezenga ao portal "globoesporte.com".

Após ser diagnosticado com trombose venosa no braço direito, Mezenga precisou passar por uma programação particular de treinos. O defensor acabou afastado do grupo de jogadores sem prazo de retorno e teve que ser acompanhado de perto pela equipe de médicos e preparadores físicos.

"Foi muito difícil, estava em campeonato e me sentindo bem. Surgiu de uma forma que eu não esperava, foi muito difícil. Perdi o restante da competição, comecei a treinar longe do grupo. Não fiquei com a cabeça boa, fiquei abalado com isso tudo. Foi muito difícil lidar", lembrou.

A recuperação, que levou alguns meses, passou pelo período de troca de técnico, quando chegou Luís Castro, que passou Mezenga para o segundo time do Botafogo. O zagueiro só voltou à equipe principal na 13ª rodada do Brasileiro, agradou nos treinos e continuou entre os relacionados nos jogos seguintes à espera dos primeiros minutos em campo sob o comando do treinador português, no domingo (17), contra o Atlético-MG.

"Foram os primeiros contatos com o professor Luís e achei diferente. É outra cultura. Tive que pegar rápido no começo, tentei não ficar perdido. Estou aprendendo muito. Ele tem o espírito vencedor, passa isso nas falas, no olhar. É muito bom perceber isso. Vou tentar aproveitar esse tempo com ele", falou.