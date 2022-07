Danilo Barbosa atuando com a camisa do Nice - Divulgação

Danilo Barbosa atuando com a camisa do NiceDivulgação

Publicado 27/07/2022 13:20

Rio - O Botafogo está prestes a fechar a quinta contratação da segunda janela de transferências. O clube encaminhou um acordo pelo volante Danilo Barbosa, ex-Palmeiras e que defende atualmente o Nice, da França. A informação é do 'Lance!' e foi confirmada pela reportagem do O Dia.

Danilo Barbosa deve passar por exames médicos nos próximos dias e assinar em definitivo com o Glorioso em negociação sem custos para o empresário John Textor.

O jogador não vinha sendo aproveitado pelo clube francês e sua relação com membros da comissão técnica comandada por Lucien Favre.

A diretoria do Botafogo tratava com prioridade a chegada de um volante e intensificou as buscas nas últimas semanas, vendo em Danilo Barbosa o perfil certo de contratações traçado no início da temporada.

Danilo Barbosa surgiu no Vasco e foi vendido ainda bem jovem ao Braga-POR. Depois, passou por Valencia-ESP, Benfica-POR, Standard Liège-BEL e Nice-FRA. Na última temporada, marcou um gol e deu duas assistências em 30 jogos quando esteve emprestado ao Palmeiras, onde foi campeão da Taça Libertadores.