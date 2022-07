Botafogo x Atlhetico PR pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 23 de Julho de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2022 20:25

Rio - O Botafogo iniciou nesta terça-feira (26) a venda de ingressos para os sócio-torcedores para a partida contra o Ceará, às 16h30, no Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o dia 6 de agosto, no sábado. No primeiro turno, o Alvinegro venceu o clube cearense, no Castelão.

O jogo terá check-in gratuito para os sócios do Plano Glorioso em alguns setores. Eles e os do Plano Alvinegro têm benefício na Tribuna de Honra. A compra do ingresso por R$ 100 permite que os sócios possam comprar pelo mesmo valor. Para os demais torcedores, os setores custam R$ 300 (inteira) e R$ 200 (meia). A compra das entradas podem ser realizadas no site do Botafogo.

A venda para o público geral inicia no próximo dia 3, quarta-feira. Antes da 21ª rodada, o Botafogo enfrenta o Corinthians, neste sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a 11ª colocação e soma 24 pontos.