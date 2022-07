JP Bardales e Ryan, reforços do time B do Botafogo - Divulgação

JP Bardales e Ryan, reforços do time B do BotafogoDivulgação

Publicado 26/07/2022 16:33

Rio - O Botafogo anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante JP Bardales, de 22 anos. O jogador, que pertence ao Azuriz, clube-empresa que tem o lateral Marcelo como acionista, chega por empréstimo para reforçar o time B do Glorioso.

"Estou muito feliz com essa oportunidade de vestir a camisa do Botafogo, pois é um clube com uma camisa super pesada, com história e uma torcida extremamente apaixonada. Tenho certeza que serei muito feliz aqui e pretendo dar muita alegria ao Glorioso e aos torcedores", declarou o novo reforço do Glorioso

Além de JP, o Botafogo também acertou a chegada do lateral-direito Ryan, de 19 anos. O jogador, que pertence à Chapecoense, também chega por empréstimo.

"Tenho a facilidade de atuar em mais de uma posição. Estou habituado a jogar tanto na lateral, quanto na zaga e estou preparado para ajudar a equipe. Entre as minhas características, acredito que saída de jogo e a chegada com intensidade ao ataque são as principais", afirmou.