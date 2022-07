Erison dedica vitória do Botafogo a Gustavo Sauer - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Erison dedica vitória do Botafogo a Gustavo SauerFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2022 21:12

Rio - O grupo do Botafogo se uniu em prol de Gustavo Sauer. O camisa 10 do Alvinegro teve complicações no tornozelo esquerdo, local que realizou uma cirurgia há dois meses. A região ficou infeccionada e o atleta foi internada. Os atletas dedicaram a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, no último sábado, ao meia.



Erison, autor do primeiro gol do Glorioso, pegou uma camisa com o nome de Gustavo Sauer nas costas após dar a tradicional "voadora". O atacante levantou e mostrou o uniforme mostrando a camisa 10 para os torcedores.



Após a partida, Philipe Sampaio, que deu entrevista para a imprensa, também fez questão de citar a questão de Sauer.



- A situação do Sauer... O grupo está com ele, está passando por um momento difícil. Muitas vezes as pessoas não sabem (da situação) e ficam criticando. Ele está lá no hospital nos acompanhando. A gente deseja melhoras para que os outros companheiros venham e possam aumentar as opções para o Luís Castro e ele escale quem esteja melhor - afirmou.



No sábado, o Botafogo divulgou uma nota esclarecendo a situação de Sauer e criticando as reclamações que Sauer vinha recebendo de torcedores nas redes sociais.