John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 25/07/2022 19:36

Um novo nome de nível mundial entrou na mira do Botafogo. Em evento realizado com sócios-torcedores na última sexta-feira, John Textor, proprietário da SAF do clube, citou que visa a contratação de Christian Benteke, atacante belga do Crystal Palace-ING.



O Palace é outra equipe que pertence a Textor, então a transferência não teria custos ao Botafogo. O próprio norte-americano classifica tudo como um "sonho" e "devaneio", mas a ideia existe. Para acontecer, o atacante de 31 anos, claro, precisa concordar.

O Botafogo realmente busca um centroavante no mercado da bola. O plano A é Tiquinho Soares, do Olympiacos-GRE. O Alvinegro já fez contatos iniciais e pretende avançar caso o time grego seja eliminado na Liga dos Campeões - enfrenta o Maccabi Haifa nesta quarta-feira após empatar por 1 a 1 no jogo de ida.



O próprio norte-americano, vale ressaltar, classificou aos sócios como uma negociação improvável. É algo que ele gostaria que acontecesse, mas entende toda a dificuldade envolvida - até mesmo pelo limite de estrangeiros no Brasil.



Christian Benteke foi revelado pelo Genk-BEL e soma passagens por Standard Liège-BEL, Kortrijik-BEL, Mechelen-BEL, Aston Villa-ING, Liverpool-ING e Crystal Palace-ING. Na última temporada, marcou quatro gols e deu uma assistência em 31 jogos pelos Eagles.