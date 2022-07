Chay está de saída do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta segunda-feira (25), a saída do meio-campista Chay. O jogador esteve no Espaço Lonier pela manhã, para se despedir dos jogadores, e agora partirá para Belo Horizonte, onde assinará com o Cruzeiro.

Abraçado com o técnico Luís Castro, Chay fez um pequeno discurso para seus companheiros, e disse que seguirá na torcida pelo clube.

"Não podia ir sem agradecer. Estou indo, mas até breve, é um empréstimo, né?. Vou trabalhar um pouquinho, vou estar na torcida por vocês, são meus amigos. No dia a dia a gente pode virar uma família, e muito obrigado. Boa sorte", disse o novo reforço do Cruzeiro.

Chay esteve bem próximo de acertar sua ida para o Bahia. No entanto, conforme noticiado primeiramente pelo Jornal O Dia , a proposta da Raposa agradou mais do que a do Tricolor, fazendo com que o meio-campista acertasse sua ida para o clube de Ronaldo Fenômeno.

Chay foi um dos destaques do Botafogo na arrancada para o título da Série B de 2021. No entanto, com a reformulação da equipe para a disputa da primeira divisão, acabou perdendo espaço e tendo uma queda de rendimento, especialmente com Luís Castro. Nesta temporada, o meia atuou em 19 jogos, não marcou gols e deu três assistências para seus companheiros, obtendo, ainda uma média de 59 minutos em campo por partida disputada.