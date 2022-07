John Textor - Vitor Silva / Botafogo

John TextorVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/07/2022 10:00

Rio - Em busca de reforços para esta temporada e para a próxima, o Botafogo também vem trabalhando na manutenção de jogadores do atual elenco. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Glorioso iniciou conversas para renovar o contrato do goleiro Gatito Fernández e do zagueiro Joel Carli.

Os dois veteranos já podem assinar um pré-contrato com outras equipes, já que seus vínculos se encerram no fim do ano. Os dois envolvidos desejam a permanência, e por conta disso, o clube confia num acerto.



Joel Carli, de 35 anos, está no Botafogo desde 2016, com uma breve interrupção em 2020, e tem 187 jogos e 10 gols marcados pelo Glorioso. Já Gatito tem 34 anos, chegou ao clube em 2017 e tem 177 partidas pelo Alvinegro.