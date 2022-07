Luiz Gustavo - Divulgação / Fenerbahçe

Publicado 24/07/2022 16:30

Especulado no Botafogo, o volante Luiz Gustavo está de clube novo. Após receber sondagens das mais diferentes partes do planeta, o brasileiro assinou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O clube árabe anunciou a contratação do jogador nas redes sociais.



"Al-Nassr concluiu o acordo com o craque brasileiro Luiz Gustavo. O jogador chegará amanhã a Espanha para fazer os exames médicos antes de se juntar à equipe", escreveu o clube nas redes sociais.



Antes de assinar com o Al-Nassr, Luiz Gustavo vinha em boa sequência no Fenerbahçe, da Turquia. No entanto, a chegada do técnico Jorge Jesus trouxe novos ares ao clube turco, que preferiu liberar o jogador. A chegada do volante Willian Arão, ex-Flamengo, pode ter servido como peça de reposição para o atleta.



Apesar de início discreto na carreira, Luiz Gustavo foi peça importante em diversos times vitoriosos, especialmente no futebol alemão. Com 35 anos, passou por Bayern de Munique, Hoffenheim, Olympique de Marselha e Wolfsburg, além da Seleção Brasileira. Pela Canarinha, o volante disputou a Copa do Mundo em 2014.