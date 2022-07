Jeffinho comemorando gol pelo Botafogo - Vitor Silva/ botafogo

Publicado 23/07/2022 22:59

Ufa... o Botafogo, enfim, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Com 'show' do jovem atacante Jeffinho, o Alvinegro bateu o Athletico-PR por 2 a 0, no Nilton Santos, pela 19ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Erison e Jeffinho, que também azucrinou o setor defensor do Furacão com jogadas individuais de habilidade. A vitória, além dos três pontos importantes, traz paz paz e sossego ao técnico Luis Castro, que estava sendo pressionado pelos torcedores.

O Botafogo não fez um primeiro tempo perfeito, mas mostrou evolução em relação aos últimos jogos e foi o suficiente para ir ao vestiário com a vitória parcial. Mas quem começou levando perigo foi o Furacão, aos sete minutos. Na cobrança de falta na área alvinegra, Hugo Moura cabeceou na segunda trave e exigiu grande defesa do goleiro Gatito.

Aos dez minutos, o Botafogo deu o contragolpe. Lucas Fernandes recebeu na intermediária, arriscou de longe e levou muito perigo. A bola rasteira bateu na trave direita de Bento antes de sair para linha de fundo.

Aos 16, o goleiro do Furacão fez milagre. Lucas Fernandes deu um passe de muita visão para Erison, que limpou a marcação dentro da área e soltou uma bomba de direita. À queima-roupa, Bento esticou o braço para salvar o que seria o primeiro gol do jogo. Mas, aos 18, nenhum santo salvou o Athletico. Após disparada de Jeffinho em contra-ataque, a bola cruzada sobrou para Erison, que ajeitou para a esquerda, mirou e acertou o ângulo direito. Pintura no Nilton Santos.

Depois disso, o jogo caiu de rendimento. O Botafogo se acomodou na vantagem do placar, e o Athletico-PR, que parecia estar pensando no duelo da Copa do Brasil, com o Flamengo, na próxima quarta-feira, pouco ameaçava. Mas, aos 47, o Alvinegro perdeu grande chance de ampliar. Jeffinho puxou para a direita e experimentou de fora da área. A bola levou perigo, mas foi para fora.

Na segunda etapa, o Botafogo voltou agitado e conseguiu ampliar o placar logo aos nove minutos. E foi um golaço de Jeffinho. O jovem atacante roubou a bola no ataque, passou por dois e chutou colocado, no cantinho, para aumentar o placar no Nilton Santos.

E o garoto estava encapetado. Aos 17, Jeffinho disparou na direita, chegou à linha de fundo e rolou para Eduardo, que bateu de primeira e não acertou o gol por muito pouco. Quase o terceiro do Alvinegro no Niltão.

Na segunda metade do segundo tempo, Luis Castro sacou Erison, Lucas Fernandes, Jeffinho e Daniel Borges para colocar Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Luis Henrique, que fez a sua estreia, e Saravia, respectivamente.

Com as mudanças, o Alvinegro conseguiu administrar o placar para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, e Luís Castro voltará a ter dias de paz no Botafogo, pelo menos até o próximo jogo, que será no sábado (30), às 19h, na Arena Neo Química, contra o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão.