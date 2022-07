Jeffinho, atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 23/07/2022 10:17

Rio - O atacante Jeffinho, do Botafogo, vem chamado a atenção de equipes ao redor de todo o planeta, por conta de suas recentes atuações. O estafe do jogador, inclusive, recebeu uma proposta do Santa Clara, de Portugal. A diretoria do clube europeu está interessada na compra de 60% dos direitos do atleta, por 500 mil euros (aproximadamente R$ 2.8 milhões, na cotação atual). A informação é do jornalista José Passini.

No entato, vale lembrar que o Botafogo tem prioridade na compra do atacante por R$ 1.2 milhão, até novembro, que é quando se encerra o empréstimo do jogador do Resende.

Os empresários de Jeffinho planejam uma ida a Portugal nos próximos dias, para escutar propostas de outros clubes. É importante destacar que, caso o atacante se transfira para outro clube, o Botafogo receberá uma taxa de vitrine de 25%.

Com Jeffinho à disposição, o Botafogo segue com sua preparação para os próximos compromissos. Neste sábado (23), o Glorioso enfrenta o Athletico-PR, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.