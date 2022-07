Felipe Ferreira, agora ex-Botafogo, foi anunciado pela Chapecoense - Divulgação/Chapecoense

Publicado 22/07/2022 17:08

Rio - Fim de uma passagem sem brilhos. Foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF a rescisão contratual do meia Felipe Ferreira com o Botafogo. O jogador contratado no início de 2021 irá defender a Chapecoense na segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro.

Felipe Ferreira contava com certo prestígio quando o Alvinegro era comandado por Enderson Moreira, mas perdeu espaço com Luís Castro e passou a integrar a chamada 'Equipe B', que disputa o Brasileirão de Aspirantes - ele, no entanto, sequer atuou por já ter tratativas por uma transferência.

O jogador, logo após a publicação do término de seu vínculo com o Glorioso, foi anunciado pela Chapecoense para a sequência da segunda divisão nacional. Felipe não atua desde o mês de março, quando o Botafogo encerrou sua participação no Campeonato Carioca.