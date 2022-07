Luis Henrique, novo reforço do Botafogo, ao lado de John Textor e André Mazzuco - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/07/2022 16:22

Rio - De volta ao Botafogo, clube que o projetou no futebol profissional, o jovem atacante Luís Henrique foi apresentado no Estádio Nilton Santos como novo reforço para a sequência na temporada e já pode estrar pela equipe comandada pelo técnico Luís Castro.

No momento da entrevista coletiva em sua apresentação, o nome de Luis Henrique ainda não havia sido publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. No entanto, o novo camisa 99 do Glorioso projetou sua reestreia - que pode ser já neste sábado, contra o Athletico-PR, pela 19ª rodada do Brasileirão.

"Não estou no meu 100% ainda, mas no fim do jogo dá para entrar e sentir o que é a torcida do Botafogo", disse Luis Henrique.

O Botafogo vive fase delicada na competição e isso passa muito pela quantidade de desfalques. O novo contratado chega para reforçar o setor ofensivo da equipe e já indicou sua preferência dentro do gramado.

"Desde pequeno, sempre joguei na esquerda e na direita. Me sinto melhor pela esquerda, mas não vai ser problema se o professor me colocar pela direita também. Luís Castro já conversou bastante comigo, pergunta se estou bem para jogar, espero me dar bem com ele e vir resultado para o Botafogo", destacou.