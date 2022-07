John Textor sai em defesa de Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/07/2022 17:30

Rio - O investidor John Textor inaugurou nesta sexta-feira (22) o novo vestiário do Botafogo, no Nilton Santos. O local passou por reforma e recebeu os campeões do Campeonato Metropolitano Sub-13. Em seguida, o empresário americano foi questionado sobre a busca por reforços para o Alvinegro, e a pressão sobre o técnico Luís Castro após série de resultados negativos nesta temporada.

"Vamos tentar trazer jogadores de qualidade. As probabilidades são diferentes, mas os donos amam eles e não querem deixa-los ir. É muito diferente do Zahavi e do Cavani. No caso do Matheus e Ojeda é que eles querem fazer parte do nosso projeto, mas eles são muito importantes para os seus times", afirmou John Textor, que completou.

"Os torcedores falam pra pagar, mas temos que fazer negócios com clubes que fazem o meio de campo e esse não é o caso do Matheus. No caso do Ojeda, é um jogador incrível. Eu brinco que ele tem que parar de fazer tantos gols, mas ele é muito importante pro time e é uma situação que podemos ou não ter sucesso".



Além da busca por reforços, John Textor foi questionado também sobre a situação de Luís Castro no comando do Botafogo. O Alvinegro não vence há quatro partidas, sendo três do Campeonato Brasileiro.

"(Luís) Castro e esse time estão fazendo o que eu pedi. O ''Botafogo Way''. Castro não teve nem pré-temporada. Quando você vê o estilo de jogo, decepciona quando somos tão bons e não conseguimos marcar, como contra o Santos. Como torcedor, estou infeliz mas como dono estou feliz. É duro não ter resultados, e vejo jogadores que as pessoas acharam que eram contratações ruins, mas quem diria hoje que o Lucas Fernandes é ruim?", relatou John Textor.