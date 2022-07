Luís Henrique retorna ao Botafogo com contrato por empréstimo até julho de 2023 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/07/2022 19:55

Rio - O Botafogo divulgou, na noite desta sexta-feira, a lista de relacionados para a partida contra o Athletico-PR, no sábado, às 21h, no estádio Nilton Santos. A principal novidade é a presença do atacante Luís Henrique, que pode fazer sua estreia.

A notícia ruim fica por conta do meia Gustavo Sauer. O jogador, que está com quadro infeccioso no tornozelo esquerdo, voltará a ser desfalque para o técnico Luís Castro.

Anunciado nesta sexta-feira como reforço, o zagueiro Adryelson é outro que fica de fora. O jogador ainda não teve sua situação regularizada junto à CBF.