John Textor, dono de 90% da SAF do BotafogoVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 22/07/2022 19:07

Rio - Um dos principais objetivos de John Textor é a construção de um Centro de Treinamento de nível europeu para o Botafogo. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (22), o empresário norte-americano, dono de 90% da SAF do Glorioso, revelou que está negociando a compra de um terreno perto do Espaço Lonier para poder integrar o grupo profissional com o time B e as categorias de base.

"Eu sinto que queremos soluções mais permanentes. Por sorte, um terreno perto do Lonier está disponível, acho que podemos comprá-lo. Finalmente teremos a oportunidade de colocar todo o grupo junto, profissionais, time B, categorias de base. Mas claro que essas coisas levam tempo. Não vai ter impacto nessa atual temporada, é para um futuro próximo", comentou John Textor.



Enquanto não resolve a situação do seu Centro de Treinamento, o elenco profissional do Botafogo segue alternando seus treinamentos entre o Espaço Lonier e o campo anexo do Estádio Nilton Santos. No entanto, a tendência é de que John Textor priorize a compra de um terreno e a construção de um novo CT.

Ainda revezando entre os dois espaços, o técnico Luís Castro segue preparando sua equipe para os próximos compromissos. Neste sábado (23), o Botafogo enfrentará o Athletico-PR, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O confronto será válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.