Gustavo Sauer em treino realizado no CT Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Gustavo Sauer em treino realizado no CT LonierVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2022 16:23

Rio - O Botafogo divulgou, na tarde deste sábado, um comunicado esclarecendo a situação do meia Gustavo Sauer. O clube afirma que o jogador, que está internado por conta de quadro infeccioso no tornozelo esquerdo, tem sofrido por complicações de uma artroscopia realizada no início de junho.

No comunicado, o Botafogo ainda classifica as críticas sobre o episódio como "injustas" e pede apoio ao atleta durante sua recuperação.

Veja a nota na íntegra:

“O atleta Gustavo Sauer está sendo medicado para tratamento de uma infecção no tornozelo, conforme foi divulgado em Boletim Médico na sexta (22). Sauer é um atleta exemplar, extremamente dedicado ao Clube e cujos desfalques recentes são consequência de complicações clínicas (infecções) após uma artroscopia realizada no dia 3/6 por médico especialista em cirurgia de pé e tornozelo em um hospital de grande porte.

Não são justas as críticas sobre este episódio nas redes sociais. Todo o processo está sendo realizado com muito cuidado desde a primeira intervenção, sempre em alinhamento com o atleta e o corpo médico do clube.



Hoje tem jogo importante e o Botafogo pede o apoio e a união de todos, além de desejar uma pronta recuperação a Sauer.”