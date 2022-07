Danilo Barbosa - Foto: Cesar Greco

Danilo Barbosa

Publicado 23/07/2022 12:30

Rio - O Botafogo tem mais um alvo no mercado da bola. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o clube está interessado na contratação do volante Danilo Barbosa, de 26 anos, ex-Palmeiras e que atualmente defende o Nice-FRA.

Revelado pelo Vasco, Danilo fez parte do elenco do Palmeiras que foi campeão da Libertadores em 2021, vencendo o Flamengo na decisão. Ele também tem rodagem pela Europa, onde atuou em Braga-POR, Valencia-ESP, Benfica-POR, Standard de Liège-BEL, além do Nice-FRA. Ele também tem passagens por seleções brasileiras de base.

O Palmeiras tentou manter Danilo em seu elenco para 2022. No entanto, o Nice optou por não renovar o empréstimo e o Verdão não adquiriu o atleta em definitivo.