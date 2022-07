Troféu da Flórida Cup - Divulgação

Publicado 23/07/2022 12:53

Rio - O Botafogo pode ter mais um compromisso no seu calendário para o ano que vem. Isto porque, segundo o jornalista Thiago Franklin, o Glorioso está cotado para ser convidado para a disputa da Flórida Cup. O torneio amistoso que ocorre anualmente nos Estados Unidos, já recebeu outros clubes brasileiros, como Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama, e pode, em breve, contar com a participação do clube comprado por John Textor.

Ao todo, oito clubes brasileiros já disputaram a competição. Destes, quatro foram campeões. Flamengo, Atlético-MG, São Paulo e Palmeiras conseguiram garantir o título da competição, enquanto Corinthians, Fluminense, Internacional e Vasco não conquistaram o torneio.

Nas duas últimas edições, clubes brasileiros não foram convidados. No campeonato de 2022, cinco clubes foram convidados para a briga pelo título. São eles: América, do México, Arsenal, da Inglaterra, Charlotte F.C., dos Estados Unidos, Chelsea, da Inglaterra, e Orlando City, também dos Estados Unidos. A grande final ocorrerá neste sábado (23), entre os dois clubes ingleses.

A participação do clube de General Severiano na Flórida Cup é mais uma forma de expandir a marca internacionalmente. Ainda não há informações sobre possíveis outros clubes participantes da próxima edição do torneio amistoso.