Durcesio Mello, Eduardo Paes e John TextorReprodução

Publicado 23/07/2022 14:40

Rio - John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, se reuniu com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na manhã deste sábado. O encontro, que também contou com o presidente do clube, Durcesio Mello, teve o objetivo de possibilidade de um novo estádio para o Glorioso e a busca por um terreno para construção do CT.

Textor visitou alguns terrenos na Zona Oeste do Rio, onde busca um local para o novo Centro de Treinamento. A ideia é construir o novo CT próximo ao espaço Lonier, para que os profissionais fiquem próximos aos times da base. O assunto é uma das prioridades desde que a SAF foi implantada no Botafogo.

Recentemente, o empresário também deixou claro que não vê o Nilton Santos como um estádio ideal para o Botafogo. A estrutura do local, com pista de atletismo, incomoda o americano.