John, goleiro do Santos - Ivan Storti/Santos FC

Publicado 24/07/2022 15:50

Rio - O Botafogo está interessado na contratação do goleiro John, do Santos. O jogador, que também é alvo do São Paulo, foi liberado pelo Peixe da partida contra o Fortaleza, neste domingo, no Castelão, para definir seu futuro. A informação é do site "UOL".

Segundo a publicação, John quer deixar o Santos e se transferir para uma equipe onde possa ter mais sequência. Atualmente, o gol do Santos é ocupado por João Paulo, que é titular indiscutível e um dos principais nomes do clube paulista.

Apesar de confiar em Gatito Fernández, o Botafogo tem o desejo de contratar uma "sombra" para o goleiro. John tem contrato com o Santos até o fim de 2024 e acumula 29 jogos pelo Peixe.