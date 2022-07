Elevadores do Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Elevadores do Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 24/07/2022 11:48

Rio - Após a vitória do Botafogo sobre o Athletico-PR, no último sábado (23), um acidente chamou a atenção nos bastidores do Nilton Santos. Um dos elevadores do estádio acabou despencando com 11 pessoas dentro. Entre elas, estava o zagueiro Adryelson, novo reforço do clube. Segundo informou o clube, ninguém se feriu.

Um torcedor envolvido no acidente revelou, em entrevista ao portal "GE", que o elevador chegou a ficar 20 minutos parado, antes de despencar.

"Pegamos o elevador e ele travou mais ou menos no andar 2. Ficou uns 20 minutos assim e de repente ele despencou. Ele ficou torto travado lá embaixo. E ficamos pouco mais de 1h eu acho até a situação ser resolvida. Foi um susto muito grande", disse uma das vítimas, antes de completar:

"O pior é que, pelo que a ascensorista falou, esse elevador já estava apresentando problemas. Inclusive já havia travado", finalizou.

O acidente chamou a atenção na zona mista dos clubes. Funcionários do Botafogo e do Estádio Nilton Santos correram em direção ao hall de elevadores, que fica próximo do local onde acontece a zona mista e a coletiva de imprensa.