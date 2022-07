Zagueiro Klaus está de saída do Botafogo - Divulgação

Publicado 24/07/2022 17:49

Rio - O zagueiro Klaus está deixando o Botafogo. De acordo com o site "GE", o defensor encaminhou sua saída por empréstimo para o Atlético-GO e, diante da saída iminente, já começou a se despedir dos companheiros.

Klaus também despertou interesse do Molenbeek, clube belga de John Textor. No entanto, a tendência é que o jogador permaneça no futebol brasileiro e sele sua transferência para o Atlético-GO.

Klaus tem contrato com o Botafogo até o fim de 2023. Com poucas oportunidades com o técnico Luís Castro, a tendência era que ele perdesse ainda mais espaço com a chegada de Adryelson, zagueiro que foi anunciado nesta semana como reforço do Glorioso.