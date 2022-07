Martín Ojeda está no radar do Botafogo - Divulgação/Godoy Cruz

Publicado 25/07/2022

Rio - Ainda na tentativa de reforçar o seu elenco, o Botafogo planeja dar a sua última cartada para tentar garantir a contratação do atacante Martín Ojeda, do Godoy Cruz. A diretoria alvinegra prometeu aumentar os valores, e diminuir os prazos de pagamento, para poder fechar com a joia argentina o mais rápido possível. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

O Glorioso, inclusive, já conseguiu chegar a um acordo com o estafe do jogador, e agora segue nas tentativas de definir os detalhes da compra com o Godoy Cruz. Ao que tudo indica, a negociação entre os clubes giraria em torno de R$ 30 milhões, que seriam pagos de forma parcelada.

Em entrevista após a apresentação do atacante Luís Henrique, o empresário John Textor, dono de 90% da SAF do Glorioso, comentou sobre a negociação com Martín Ojeda.

"Ojeda é um jogador fabuloso e está convencido do projeto do Botafogo. Ele está muito do nosso lado e estamos falando intensamente com o dono do clube. Eu brinco que ele precisa parar de marcar gols, mas ele é fundamental para aquele time. Eles têm o mesmo tipo de sonho que nós temos. É uma situação que podemos ou não ter sucesso. Não porque ele não quer estar aqui, talvez seja o caso em outras situações. Acreditamos que o preço pedido por ele é razoável, então não é uma questão de dinheiro", disse o norte-americano.

Martín Ojeda, de 23 anos, foi o principal nome do Godoy Cruz nas últimas temporadas. Em 2022, o jogador esteve em campo em 21 oportunidades, marcando seis gols e dando oito assistências para seus companheiros, tendo uma média de 88 minutos em campo por partida.