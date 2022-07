Matheus Nascimento é a principal revelação das categorias de base do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 25/07/2022 13:55

Rio - O Botafogo estipulou o prazo de duas semanas para definir quanto a renovação de contrato do atacante Matheus Nascimento, joia de 18 anos das categorias de base e que tem tratativas complicadas pela extensão de seu vínculo com o clube há alguns meses. A informação é do 'ge'.

Matheus Nascimento tem contrato com o Glorioso até junho de 2023 e, caso não assine um novo termo até o fim da temporada, poderá assinar pré-contrato com qualquer clube.

As negociações vem sendo conduzidas pelo empresário norte-americano John Textor, que, por conta da situação ter se arrastado, definiu o prazo de duas semanas por uma resposta dos representantes do atacante.

Caso o futuro de Matheus não seja definido neste período, o Botafogo deve negociar o jogador, que já desperta o interesse de diversas equipes do futebol europeu - o Real Madrid aparece como principal clube a mapear o jovem. Usar o jovem como moeda de troca para chegada de novos reforços não é uma ideia descartada.