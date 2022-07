Eduardo Paes, prefeito do Rio - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 25/07/2022 18:14

Rio - Estádio foi o principal assunto no encontro entre Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, Durcesio Mello, presidente do Botafogo, e John Textor, proprietário da SAF, no último sábado. O norte-americano ressaltou o desejo de construir uma nova arena para o Glorioso, mas o político não é muito a favor.



Paes evidenciou a vontade de valorizar o Estádio Nilton Santos. Para ele, o estádio se tornaria um "elefante branco" na cidade caso o Botafogo deixasse de ser o dono da concessão - o contrato atual do clube termina em 2051.



John Textor, porém, não gosta da acústica do Nilton Santos. O empresário entende todo o simbolismo do estádio para com o torcedor do Botafogo, mas é contra principalmente pela pista de atletismo. O norte-americano acredita que ela afasta ainda mais os fãs e atrapalha para criar um ambiente favorável para torcer.

Esse é o principal motivo para Textor querer construir um novo estádio. O empresário, inclusive, já estuda lugares possíveis para levantar a arena, mas Eduardo Paes tentará frear esse desejo. O prefeito já se prontificou a ajudar na valorização do Nilton Santos e fazer com que o estádio entre no gosto do empresário.



Isso, claro, envolve a pista de atletismo. Apesar de ser um estádio olímpico, foi levantada a possibilidade da pista ser retirada e novas arquibancadas - que, consequentemente, seriam mais próximas do campo - serem colocadas.