John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2022 11:44

Rio - A novela envolvendo a contratação de Martín Ojeda continua. O Botafogo chegou a um acordo com o Godoy Cruz, da Argentina, pelo atacante. No entanto, o clube deseja segurar o atleta até outubro. O desejo irritou o Glorioso que deverá pressionar o clube argentino para definir o acordo ou desistir da contratação. As informações são do "LANCENET".

Martín Ojeda Divulgação / Godoy Cruz

O clube carioca topou pagar algo em torno de 6 milhões (R$ 32 milhões) pelo jogador, de 23 anos. O valor será desembolsado de forma parcela. No entanto, o Botafogo deseja que o atacante chegue ao clube de forma imediata. O Godoy faz boa campanha na atual temporada, mas briga contra o rebaixamento devido ao regulamento do Argentino, que é feito com uma média de pontuação nos últimos três anos.

O clube precisa e deseja negociar, mas tem receio que uma saída de Ojeda neste momento decrete o seu rebaixamento na competição. O Botafogo, por sua vez, deseja que o atacante faça parte o quanto antes do elenco alvinegro que faz campanha mediana na Série A e quer emplacar no segundo turno da competição.

A diretoria do clube carioca deverá colocar o clube argentino contra a parede e exigir a liberação o mais rápido possível. O desejo dos empresários de Ojeda é que o jogador se transfira para o futebol brasileiro e o estafe do atacante também tentará pesar para que a decisão seja favorável para o clube carioca. Caso espere o atacante até outubro, o Botafogo só vai poder utilizar o argentino na prática a partir do ano que vem. A janela e o tempo de inscrição de jogadores se encerra no fim de agosto.