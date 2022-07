Jeffinho. Botafogo x Atlhetico PR pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos. 23 de Julho de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2022 13:16

Rio - O Botafogo já começou a se movimentar para comprar em definitivo o atacante Jeffinho. De acordo com o site "GE", o Glorioso formalizou junto ao Resende que irá exercer a opção de compra de 60% dos direitos do atleta por R$ 1,2 milhão, conforme previsto em contrato.

Após encaminhar o acerto com o Resende, o Botafogo precisará chegar a um acordo com Jeffinho. Com o novo vínculo, o atleta, que é dono de 25% de seus direitos, precisaria de uma valorização salarial. Além do bom momento, o interesse de clubes portugueses, como Santa Clara, Marítimo e Paços de Ferreira, valorizaram o jogador.

Jeffinho está emprestado pelo Resende ao Botafogo até o fim de 2022. O Glorioso tem até lá para definir a permanência do atacante.