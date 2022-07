John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2022 12:18

Rio - O Botafogo avançou ainda mais por uma nova fornecedora de material esportivo para a próxima temporada. O clube afunilou propostas e chegou a duas empresas finalistas, que não tiveram os nomes divulgados, pois há confidencialidade prevista em contrato. Internamente, a expectativa é que o anúncio da marca escolhida ocorra na primeira metade de agosto. As informações são do "globoesporte.com".

John Textor, ao comprar 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, colocou como prioridade a globalização do clube. Ainda mais em relação aos uniformes, que tem como prevalência a distribuição global do material, além da flexibilidade no design das peças.

Nos bastidores, o empresário americano nunca escondeu que a Reebok era uma de suas preferidas, no entanto, a empresa não fornece mais material esportivo a clubes de futebol. Porém, Textor é amigo e parceiro de negócios de Jamie Salter, que adquiriu a marca e é CEO do grupo que detém a marca.

O processo inteiramente chefiado por John Textor iniciou após romper o contrato com a Volt e decidir que teria a produção própria de uniformes em 2022. O empresário contratou uma empresa especializada para fazer um processo de concorrência com 20 fornecedoras. Há um mês que o clube chegou a três propostas, e agora, mais uma foi excluída da seleção. Embora o prazo seja curto, o Botafogo pretende estrear o novo kit no início da próxima temporada.