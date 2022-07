Victor Sá, Flamengo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, DF. Neste Domingo 08/05/2022. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2022 15:08

Rio - O atacante Victor Sá, do Botafogo, poderá retornar aos gramados em breve. O jogador, que não atua desde 13 de junho para tratar de uma lesão nas costas, realizou treino com bola nesta terça-feira, no Espaço Lonier. Com isso, ele surge com chances de ser relacionado para a partida de sábado contra o Corinthians.

Até a última atualização, Victor Sá estava no processo de transição por conta do problema nas costas, que não foi detalhado pelo Botafogo. No entanto, segundo o jornalista Thiago Franklin, se tratava de uma lesão séria na lombar sacroilíaca.

O atacante chegou ao Botafogo como reforço na primeira janela de transferências e até o momento possui um gol uma assistência em 12 jogos pelo clube.