John está na mira do BotafogoIvan Storti/Santos FC

Publicado 26/07/2022 19:12

Rio - Um dos alvos do Botafogo é o goleiro John, do Santos. Nos últimos tempos, a saída do jogador, que é reserva de João Paulo, vem sendo especulada. No entanto, o diretor executivo do Alvinegro Praiano, Newton Drummond, revelou, em entrevista à Radio Bandeirantes, que o goleiro não deve ser negociado por enquanto.

"A ideia é não negociar o John. Temos que pensar muito bem e ter muita tranquilidade. Se a negociação for boa, entendemos que tem que ser feita. Mas, no momento, não. É um jogador importante para nós. É um reserva imediato do João Paulo. Entendemos que não temos a necessidade de fazer essa negociação", disse Newton.

Além do Botafogo, o São Paulo também demonstrou interesse no goleiro de 26 anos. O jogador, inclusive, pediu para não ser relacionado no último confronto do Santos, contra o próprio Botafogo. Para o diretor executivo, o pedido de John é algo natural, e é a postura que se espera de um jogador de futebol profissional.

"O pedido do John de não participar do jogo é natural porque houve possibilidade de uma proposta. Por uma questão de preservação, acho tranquilo. Não andou a negociação. O Santos não tem interesse em negociar o John. Contamos com ele, pelo menos até o final do ano", finalizou Newton Drummond.

Um dos principais objetivos do Botafogo na atual janela de transferências é a contratação de um goleiro para brigar pela titularidade com o paraguaio Gatito Fernández. Por ser um goleiro jovem, mas com experiência de atuar em um grande clube, o nome de John Agrada André Mazzuco, John Textor e cia.