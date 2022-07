Luis Castro é o técnico do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/07/2022 16:35

Rio - Acertado com o Botafogo para a próxima temporada, o volante Marlon Freitas, do Atlético-GO, foi apontado pelo site de estatísticas 'SofaScore' como o melhor volante do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Marlon Freitas teve a melhor média de notas entre todos os atletas da posição na primeira metade da temporada (7,20). O capitão do Dragão esteve presente em 18 das 19 partidas da equipe, marcou dois gols e deu três assistências.

Além disso, o volante registrou um aproveitamento de 86% nos passes, 75% nas bolas longas, efetuou 33 desarmes e 24 passes decisivos A parte disciplinar também foi destaque: apenas 10 faltas cometidas e um cartão amarelo.

O jogador chegará de graça ao Botafogo em janeiro de 2023, após o término do contrato com o Atlético-GO, e deve assinar vínculo com o Glorioso até o fim de 2025.