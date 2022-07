Adryelson, zagueiro, é o novo reforço do Botafogo para a sequência da temporada - Vitor Silva/Botafogo

Adryelson, zagueiro, é o novo reforço do Botafogo para a sequência da temporadaVitor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2022 14:49 | Atualizado 26/07/2022 14:52

Rio - O Botafogo apresentou na tarde desta quinta-feira (26) a contratação do zagueiro Adryelson, de 24 anos, revelado nas categorias de base do Sport e que defendia o Al-Wasl, dos Emirados Árabes. Ao lado do diretor-executivo André Mazzuco, o defensor deu suas primeiras palavras como novo jogador do clube.

"Agradeço muito a todo o estafe do Botafogo pela confiança no meu trabalho e estou muito feliz de estar aqui neste grande clube. Estou muito realizado, Graças à Deus, e estou preparado para esta grande oportunidade que apareceu na minha carreira, que é estar vestindo esta grande camisa", iniciou Adryelson.



Adryelson esteve perto de fechar com o São Paulo, mas recebeu contato da cúpula alvinegra e logo se empolgou. O Botafogo, vendo como uma boa oportunidade de mercado, atravessou a negociação e rapidamente encantou o jovem, que detalhou tal situação.

"Eu estava no carro com minha esposa e a gente sempre conversa sobre as oportunidades, as propostas que aparecem. Meu empresário ligou falando da proposta do Botafogo e sobre o projeto em si que o Botafogo apresentou. Conversei com minha esposa, chegamos em casa, ajoelhamos, oramos, se seria esse caminho, para que Deus mostrasse se era o certo. Conversamos muito mesmo e decidimos vir para o Botafogo, que é um projeto muito bom que foi apresentado. Não pensei duas vezes em aceitar essa proposta. Estou muito feliz de estar aqui".

O jogador assina com o Glorioso até o fim de 2025 e já está inscrito e regularizado para poder atuar pela equipe comandada por Luís Castro no segundo turno do Brasileirão. Além de Adryelson, Carlos Eduardo, Luis Henrique e Marçal também chegaram para a sequência da temporada.