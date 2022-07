Tchê Tchê, volante do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Tchê Tchê, volante do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/07/2022 18:56

Rio - O Botafogo teve um primeiro turno de oscilação, mas mostrou evolução em campo nas últimas partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Na última delas, o Glorioso se impôs dentro do Estádio Nilton Santos e foi superior ao Athletico-PR, vencendo pelo placar de 2 a 0.

Tal crescimento atinge alguns jogadores do plantel comandado por Luís Castro. O caso mais claro deles é o do volante Tchê Tchê, peça contratada com certo peso no início da competição, mas que não entregava o esperado. O camisa seis, no entanto, reencontrou o caminho das boas atuações e conquistou a titularidade.

"Fico feliz pelo momento que estou vivendo no clube. Tenho certeza que é a minha melhor fase desde a minha chegada e meus companheiros tem me ajudado bastante também. Nada mais é do que estar colhendo frutos de coisas que venho trabalhando. Tenho feito treinos à parte em casa também para aprimorar minha parte física, ganho de força e esse tipo de coisa que ajuda muito hoje em dia com a intensidade que o jogo sempre pede. Fico feliz por colher isso agora. Tenho conseguido desempenhar bem fisicamente, aguentando firme até o final dos jogos e isso é de extrema importância para que eu possa ajudar meus companheiros", disse o volante, em entrevista ao site oficial do Alvinegro.

A vitória sobre o Furacão também marcou o maior índice de desempenho físico do time em 2022, com uma distância total percorrida de 115 km, sendo 63% das ações em alta intensidade no campo ofensivo - conforme dados divulgados pelo próprio clube.

"Nunca deixamos de trabalhar em nenhum momento e temos a confiança de todos para que a gente venha conseguir os resultados necessários que o Clube almeja neste ano. É notória a evolução nas últimas partidas e nesse último jogo mais do que jogamos bem, conseguimos a vitória que a gente sempre buscava e no meio do caminho acaba não ocorrendo. Sabemos que é muito mais fácil trabalhar com vitórias do que quando você não as alcança. É um conjunto de fatores e o importante é procurar absorver as coisas que o Mister nos passa", valorizou Tchê Tchê.

O Botafogo soma 24 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ocupa a 11ª colocação. O Glorioso volta a campo no próximo sábado (30), contra o Corinthians, fora de casa.