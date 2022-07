Marçal em ação no treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/07/2022 15:08

Rio - O lateral-esquerdo Fernando Marçal retornou ao futebol brasileiro após se consolidar como profissional na Europa e, mesmo aos 33 anos e com apenas dois jogos com a camisa do Botafogo, o jogador já se mostrou peça importante devido ao seu vigor físico e disposição tática.

Em material divulgado pelo clube, foi apresentado que Marçal atingiu a maior métrica de carga de aceleração do elenco nesta temporada, com "grande capacidade de percorrer grandes distâncias em alta velocidade, acima de 14,4km/h, valores iguais ou superiores ao que desempenhou na disputada Premier League".

"Hoje é essencial para se jogar em alto nível e poder responder às demandas do jogo, é muito importante o jogador estar bem fisicamente. Ainda que se tenha muita qualidade, que seja um jogador fora de série, acho que não aguenta o jogo inteiro nesta intensidade. O futebol hoje tem que ser dinâmico, se não tiver com o corpo em dia, por mais que se tenha muita qualidade, não se consegue manter a constância nas partidas", disse Marçal, em entrevista ao site oficial do Botafogo.

O defensor acumula passagens por Torrense, Nacional e Benfica (Portugal), Gaziantepspor (Turquia), Guingamp e Lyon (França), além do mais recente, o Wolverhampton, da Inglaterra. Antes de vestir a camisa do Glorioso oficialmente, Marçal ficou 40 dias treinando e vê o período como fundamental para um bom começo.

"Ajudaram muito na adaptação, tempo mais que suficiente para me adaptar às mudanças de país, de clube. Ter vindo quarenta dias antes e ter tido esse contato com os meus companheiros, com o treinador, perceber suas exigências e o que ele pedia para a equipe sendo um espectador por ainda não poder jogar sem dúvida foi um ponto positivo para a minha adaptação. Quando estreei já sabia o que ele queria, como gosta que se comporte em campo e isso vai muito de acordo com a maneira que me comporto ao natural, casou muito bem e espero continuar fazendo esses bons jogos para ajudar o meu time", concluiu.

Marçal foi o primeiro reforço confirmado pelo Botafogo para a segunda janela de transferências e foi um dos destaques da equipe comandada por Luís Castro nos jogos contra Santos e Athletico-PR. O Alvinegro volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado (30), às 19h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.