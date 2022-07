John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 27/07/2022 09:30

Rio - A negociação envolvendo o atacante Martín Ojeda ganhou um novo capítulo. De acordo com informações do portal "LANCENET", após o Botafogo ter topado pagar 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32 milhões) pelo argentino, o Godoy Cruz voltou a endurecer o negócio e pedir mais. A decisão teria irritado John Textor.

No norte-americano teria inclusive pedido para o Botafogo desistir da contratação do jovem, de 23 anos. No entanto, o diretor de futebol André Mazzuco ainda tenta reverter a decisão. O desejo de Martín Ojeda e dos seus empresários é o acerto com o Botafogo.

A negociação envolvendo o Glorioso e o Godoy Cruz vem se arrastando há semanas. O clube argentino não deseja liberar Ojeda, antes de outubro, por conta da briga contra o rebaixamento no campeonato local. Em contrapartida, o Botafogo deseja a contratação de imediato para que o atacante possa reforçar a equipe na Série A.