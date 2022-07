Gatito Fernández, goleiro do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 27/07/2022 17:38 | Atualizado 27/07/2022 17:39

Rio - Tendo contrato com o Botafogo apenas até o fim da temporada, o goleiro paraguaio Gatito Fernández recebeu sondagens de Palmeiras e Internacional. Os contatos foram feitos com o empresário Renato Bittar de acordo com informações da Rádio Tupi.

A diretoria alvinegra fez contatos recentes já pensando em uma renovação contratual do goleiro, que já pode assinar pré-acordo com qualquer equipe.

O que impede o avanço das tratativas no momento é o foco do departamento de futebol em outras posições tratadas como prioridade. A expectativa é de que novas conversas sejam tocadas a partir do dia 15 de agosto, data que marca o fim da janela de transferências.

O Botafogo já se movimenta por um novo goleiro visando a temporada de 2023, mas segue confiando em Gatito Fernández como referência do novo projeto de futebol.