Carli - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/07/2022 13:39

Rio - O Botafogo teve dois retornos importantes no treino desta quinta-feira, no Espaço Lonier. Víctor Cuesta e Joel Carli, que estavam no departamento médico, participaram normalmente da atividade.

Cuesta se recupera de uma cirurgia para inserção de uma placa de metal na face e ainda precisa treinar de boné para proteger o local. Sua presença no jogo do próximo sábado, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, é improvável. Já Joel Carli ficou fora das últimas partidas por conta de um desgaste muscular e tem mais chances de estar em campo contra o Timão.

A ausência no treino ficou por conta de Victor Sá. O atacante está em estágio final da transição entre o departamento médico e os trabalhos com bola. Portanto, ainda precisa realizar alguns trabalhos específicos para tratar sua lesão, que não foi detalhada pelo clube.

O Botafogo volta a treinar nesta sexta-feira no Espaço Lonier e em seguida viaja para São Paulo.